Brutto incidente in Tangenziale a Messina: diverse le auto coinvolte

Incidente in tangenziale, stamattina, tra San Filippo e Tremestieri in direzione Messina. La Polizia Stradale è attualmente sul posto per eseguire tutti i rilievi del caso. Dalle informazioni a disposizione, le auto coinvolte dovrebbero essere cinque. Ci sono dei feriti, ma nessuno verserebbe in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto stamattina, martedì 26 aprile, dopo le 8.00. Una pattuglia della Polstrada sta lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.

Maggiori aggiornamenti nel corso della giornata.

(284)