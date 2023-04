Momenti di paura oggi pomeriggio a Messina. Sul viale Regina Elena, un grosso albero è crollato distruggendo un’auto in sosta. Per fortuna non vi erano passeggeri all’interno dell’abitacolo della Alfa Romeo Giulietta, rimasta letteralmente schiacciata sotto il peso dell’albero crollato. Traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto la Polizia Municipale e gli uomini dei Vigili del Fuoco, al lavoro per rimuovere la pianta e riportare alla normalità la circolazione veicolare.

