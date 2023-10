Messina, aggredito il Commissario Giovanni Giardina. Basile: «Si cercano i responsabili»

Il Commissario Giovanni Giardina, comandante della Polizia Metropolitana di Messina, è stato aggredito questa mattina nel corso di un controllo contro l’ambulantato selvaggio in via La Farina, a Messina. Le forze dell’ordine sono attualmente alla ricerca dei responsabili che, stando alle ricostruzioni, sarebbero fuggiti dopo l’aggressione.

A commentare il sindaco di Messina, Federico Basile: «La violenza non si utilizza mai – ha sottolineato –, soprattutto nei confronti di una persona che fa il suo lavoro. Il comandante della Polizia Provinciale, vicecomandante della Polizia Municipale, controlla il territorio, quindi è stato aggredito nell’ambito delle sue funzioni. Mi è stato riferito, peraltro, che è stato lasciato a terra dai soggetti che sono scappati. C’è un elemento che è ancora più grave. Stiamo cercando di rintracciarli. Siamo una città accogliente, questi comportamenti vanno condannati sempre».

Ad esprimere solidarietà, il segretario, Antonino Alibrandi della CISL di Messina: «Giardina si è sempre distinto per la sua battaglia per la legalità e siamo vicini a lui ed a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative».

