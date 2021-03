Messina: 4 arresti, 2 denunce e 5 persone segnalate quali assuntori di stupefacenti

Nella serata di venerdì i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del capoluogo peloritano ed in particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale.

Nel corso dei servizi, in attuazione di distinti provvedimenti di carcerazione emessi dalla competente Autorità Giudiziaria, i militari dell’Arma hanno arrestato quattro messinesi. Si tratta di A.M., 28enne, responsabile di spaccio di stupefacenti, ristretto ai domiciliari dai Carabinieri della Stazione di Messina Camaro Superiore, poiché deve espiare una pena detentiva di tre anni.

P.A, 57enne, localizzato ed arrestato dai Carabinieri della Stazione di Messina Giostra, che dovrà espiare, in regime di detenzione domiciliare, la pena di un anno di reclusione poiché condannato per guida in stato di ebrezza;

G.G.P., 70enne, sottoposto dai militari della Stazione di Messina Principale alla misura alternativa al carcere della detenzione domiciliare, perché riconosciuto colpevole di furto, ricettazione, detenzione monete false, per un cumolo pena di oltre 9 anni di reclusione.

Infine D. L. G., 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi a seguito delle plurime violazioni della misura cautelare documentate dai Carabinieri della Stazione di Castanea delle Furie.

Nel corso dell’attività di controllo, i militari del Nucleo Radiomobile hanno altresì proceduto, segnalandoli alla Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di:

un 32enne messinese, poiché ritenuto responsabile del reato di disturbo delle occupazioni delle persone;

un 42enne del capoluogo, ritenuto responsabile del reato di “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari inerenti lo stato psicofisico”, poiché fermato alla guida del suo veicolo durante un posto di controllo e trovato in possesso di una dose di cocaina, rifiutava di sottoporsi alla verifica sanitaria per stabilire se avesse assunto stupefacenti.

Inoltre nel corso dei servizi, cinque soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura quali “assuntori di sostanze stupefacenti” poiché trovati in possesso di modici quantitativi per uso personale di marijuana e cocaina con il sequestro complessivo di circa 10 grammi di sostanza stupefacente.

Infine, nel corso dei servizi i Carabinieri hanno controllato oltre 80 persone e 60 autovetture, elevando anche 7 contravvenzioni al codice della strada.

