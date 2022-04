Isole Eolie, soccorsi due escursionisti a Stromboli: le operazioni dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Messina hanno soccorso due escursionisti stranieri rimasti bloccati in un canalone a Vallonazzo, a Stromboli. I due sono stati individuati dagli operatori in elicottero, soccorsi e poi affidati al personale sanitario per il trasporto in Ospedale.

