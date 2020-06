Incendio sul tetto di una casa: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio in una casa in provincia di Messina. I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti ieri pomeriggio per un incendio che si è divampato sul tetto di una casa in località Fondachelli Fantina. Ad innescare le fiamme è stata la fuliggine della canna fumaria.

Sul luogo dell’incendio è intervenuta prontamente la squadra del Distaccamento di Milazzo che, con APS (autopompa serbatoio) e PICK-UP con modulo ANTINCENDIO, si è adoperata per spegnere le fiamme ed eliminare ogni pericolo.

