Incendio in provincia di Messina: due anziane perdono la vita. Il video dei Vigili del Fuoco

È successo alle prime ore dell’alba di questa mattina. Due donne anziane hanno perso la vita a causa di un incendio divampato all’interno della loro casa di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Salva una terza donna.

A dare notizia di quanto avvenuto sono stati i Vigili del Fuoco che oggi, mercoledì 12 febbraio, sono intervenuti intorno alle 5.00 del mattino per spegnere le fiamme divampate nella villetta del messinese. All’interno vi erano tre donne, due sopra i 90 anni sono state rinvenute senza vita. Illesa, invece, la terza, di 83 anni.

Le indagini dei Vigili del Fuoco finalizzate a stabilire le cause del rogo sono ancora in corso.

Nizza di Sicilia (ME) #12febbraio 5:00, #vigilidelfuoco al lavoro per un #incendio divampato in una villetta. Rinvenute senza vita due anziane all’interno, illesa una terza. In corso le indagini per stabilirne le cause pic.twitter.com/14CeTfaGeZ

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 12, 2020