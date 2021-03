Incendio in una villetta nel messinese: una famiglia è stata fatta evacuare

Un incendio è divampato ieri al piano superiore di una villetta di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Per precauzione la famiglia che abita al piano di sotto è stata fatta evacuare. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri della stazione locale.

L’incendio si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 marzo, intorno alle 16.00: le fiamme hanno avvolto il piano superiore di una villetta di Barcellona Pozzo di Gotto, in contrada Torre Lunga, zona Fondaconuovo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo. In supporto alla squadra sono partite in rincalzo dalla centrale di Messina l’autobotte e l’autoscala. Precauzionalmente la famiglia che abita al piano sottostante è stata fatta evacuare.

Da quanto riferiscono dal Comando dei Vigili del Fuoco, non si sono registrati feriti né ulteriori danni. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che ha interessato la villa di Barcellona Pozzo di Gotto.

