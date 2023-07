Incendio all’Aeroporto di Catania: voli sospesi fino al 19 luglio

Incendio all’aeroporto di Catania e voli sospesi fino a mercoledì 19 luglio. Alle 23.29 di ieri, domenica 16 luglio 2023, la chiamata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, che sono subito intervenuti per circoscrivere e domare le fiamme. Ancora nessuna notizia sulle cause effettive di quanto avvenuto. La Società che gestisce lo scalo fa sapere che non sono stati registrati danni a persone.

Momenti di paura all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, colpito nella notte tra ieri, domenica 16, e oggi, lunedì 17 luglio, da un incendio. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sembrerebbe che il rogo si sia sviluppato nella base inferiore dell’aerostazione. Lo scalo è stato evacuato. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno pian piano circoscritto e poi spento l’incendio all’aeroporto di Catania (Fontanarossa).

Questa la comunicazione ufficiale diramata tramite social dalla SAC Service, società che gestisce l’Aeroporto «A causa dell’incendio sviluppatosi in aerostazione, tutte le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14:00 di mercoledì 19 luglio. Non si registrano danni a persone, ringraziamo i VV.FF , gli enti di Stato, i responsabili del primo soccorso e l’intera comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente. Si prega di contattare le compagnie aeree per aggiornamenti sui propri voli». Il suggerimento, quindi, per chi ha un volo in programma in questi giorni con arrivo o partenza dall’aeroporto di Catania, è quello di contattare la compagnia aerea per capire il da farsi.

Seguiranno nelle prossime ore, maggiori aggiornamenti sulle cause e le conseguenze dell’incendio all’aeroporto di Catania.

