Incendio a Santo Stefano Briga: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO e VIDEO

È stato trasportato a Palermo l’uomo rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato la notte scorsa in una casa di Santo Stefano Briga. I Vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 22.00 per domare le fiamme, stanno ricostruendo le dinamiche di quanto è avvenuto e stanno considerando le prime ipotesi.

L’incendio è divampato ieri, intorno alle 21.30, all’interno di un’abitazione di Santo Stefano Briga. Le fiamme hanno invaso il piano terra, distruggendo un’auto. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco e tre volanti dei Carabinieri. Non si conoscono le cause dell’innesco ma non si esclude sia una bombola del gas la causa.

Un uomo, nel tentativo di intervenire individualmente, è rimasto ferito gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Palermo dagli uomini del 118, dove si trova in coma farmacologico.

