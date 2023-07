Incendio a Punta Raisi: chiuso l’aeroporto di Palermo

Dopo Catania, tocca all’aeroporto di Palermo che è stato chiuso al traffico a causa di un incendio. A riportare la notizia è l’ANSA che scrive: «Un vasto incendio che si è sviluppato sulle montagne attorno all’aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso al traffico fino alle 11.00». Le squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto per spegnere le fiamme.

Sulla pagina social dell’aeroporto Falcone Borsellino si legge: «I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli. Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l’aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi». Al momento sono stati cancellati 8 voli.

