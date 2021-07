Imbarcazione in panne con a bordo 3 persone: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il nucleo navale dei Vigili del Fuoco è intervenuto ieri, domenica 4 luglio, a seguito di una richiesta di aiuto, per soccorrere 3 persone a bordo di un’imbarcazione in panne in provincia di Messina. Sul posto anche una motovedetta della Guardia Costiera.

È successo poco dopo le 18.00 di domenica 3 luglio, i Vigili del Fuoco di Milazzo hanno ricevuto una richiesta d’aiuto, tramite il canale 16 utilizzato per le comunicazioni in mare, e sono intervenuti al largo delle coste di Monforte Marina, con il gommone Sar22. La richiesta proveniva da un’imbarcazione da diporto, con a bordo 3 persone, che imbarcava acqua e rischiava l’affondamento.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco, dopo essersi accertati che nessuna delle persone a bordo della barca fosse in imminente pericolo, e una volta assicurata l’imbarcazione in prossimità della battigia, hanno contattato un cantiere navale vicino che ha dato assistenza da terra. Intervenuta sul posto anche una motovedetta della Guardia costiera.

