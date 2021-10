Grave incidente stradale a Lipari: morta una ragazza di 26 anni

Brutto incidente ieri, domenica 24 ottobre, a Lipari (Isole Eolie): un’auto è uscita fuori strada per poi rimanere incastrata tra un albero e un muro. In cinque a bordo della vettura, morta una ragazza di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori del 118.

Erano a bordo di una Renault Clio nera le cinque persone coinvolte nell’incidente avvenuto alle 5.00 del mattino di domenica 24 ottobre in località Quattropani, a Lipari (provincia di Messina), lungo la SP 179. In due sono rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto e sono stati estratti dagli operatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Il conducente, bloccato tra il volante e il sedile, è rimasto gravemente ferito, mentre la giovane donna non ce l’ha fatta. Gli altri tre sono stati trasportati in ospedale in condizioni meno gravi.

Sul posto erano presenti anche personale del 118 e Carabinieri e automezzo privato per la rimozione dell’auto. L’intervento da parte degli operatori dei Vigili del Fuoco si è concluso intorno alle ore 10.00.

(61)