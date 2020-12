È morta a Catania la messinese Ylenia Bonavera

È morta stanotte all’Ospedale Garibaldi di Catania la messinese Ylenia Bonavera. Dalle prime ricostruzioni, la giovane donna, nel capoluogo etneo per motivi di lavoro, sarebbe arrivata al nosocomio ieri, mercoledì 9 dicembre, riportando una ferita d’arma da taglio. Ancora da accertare le cause del decesso, la Polizia ha aperto un’indagine per ricostruire i fatti.

Nel 2017, come molti ricorderanno, l’allora 22enne Ylenia Bonavera era stata cosparsa di benzina e ustionata. In carcere, perché ritenuto responsabile di quanto accaduto, il suo fidanzato di allora, Alessio Mantineo.

In aggiornamento.

