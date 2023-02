Droga e guida con la patente scaduta: multe per 1370 euro nel weekend

Controlli straordinari nel territorio della provincia di Messina questo weekend con particolare attenzione ai luoghi della movida. Controllate 168 persone e 61 veicoli. Tra le violazioni contestate, la guida con la patente scaduta. Nel mirino anche due soggetti trovati in possesso di marijuana. Il report.

Potenziati, nei giorni scorsi, i servizi di controllo del territorio nel comune di Patti ad opera dei poliziotti del locale Commissariato. I controlli, predisposti dalla Questura di Messina, sono stati effettuati con l’ausilio di squadre cinofili specializzate, in particolar modo, in operazioni volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno interessato i principali luoghi di aggregazione giovanili, nonché quelli in prossimità degli istituti scolastici.

La mirata attività di prevenzione ha portato al controllo di 168 persone e di 61 veicoli; tre le perquisizioni effettuate; sequestrata una modica quantità di marijuana a carico di due soggetti segnalati all’Autorità Amministrativa competente quali assuntori di sostanza stupefacente; verificata l’osservanza delle prescrizioni nei confronti di 9 soggetti sottoposti a misure restrittive; contestate infine 4 violazioni al Codice della Strada per, rispettivamente, circolazione senza valida assicurazione, guida con patente scaduta, circolazione senza prescritta revisione.

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 1370,00, si è proceduto ad un fermo amministrativo, al ritiro di una patente di guida ed alla decurtazione di 5 punti complessivi sulle patenti di guida.

FONTE: Questura di Messina

