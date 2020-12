Covid Messina. È morto Santino Paladino, segretario generale CISAL

Messina. È morto Santino Paladino, segretario generale della CISAL. Ricoverato il 15 novembre scorso per Covid, il noto sindacalista messinese, dopo una prima fase che sembrava di ripresa, ha visto aggravarsi le sue condizioni nell’ultima settimana ed è mancato questo pomeriggio.

“Passerà, questo maledetto periodo passerà, rimarrà solo un brutto ricordo!”, questo uno dei messaggi di speranza degli ultimi giorni che si possono leggere sul profilo Facebook di Paladino. Messaggi che adesso lasciano il posto al più sentito cordoglio di amici e colleghi.

Paladino, 58 anni, dipendente della Città Metropolitana, era stato nominato nel 2018 segretario generale CISAL e si era sempre schierato in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori e dei precari. “Le bandiere delle OO.SS. che ha rappresentato come mai nessuno aveva saputo fare, saranno da oggi segnate con il lutto… Ciao Santino, amico… fratello mio”, così lo saluta Pietro Fotia, Segretario Generale CSA Regioni Autonomie Locali.

(13)