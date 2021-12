Controlli anti-covid e green pass a Messina: multate 3 persone e 3 attività commerciali

È online il report giornaliero sui controlli anti-covid e sul green pass della Prefettura di Messina. Nella giornata di ieri, lunedì 27 dicembre, sono state controllate 1.414 persone e 215 attività commerciali. Ecco quante multe sono state staccate e per quali violazioni.

Proseguono controlli interforze programmati dalla Prefettura di Messina con l’entrata in vigore il 6 dicembre del decreto che introduce il super green pass e l’obbligo di possedere il green pass “base” per salire sui mezzi pubblici, così come sugli aliscafi e i traghetti che attraversano lo Stretto di Messina. Nella giornata di ieri, lunedì 27 dicembre, le persone sottoposte a verifica sono state 1.414, mentre le attività commerciali 215. Le multe sono staccate in totale sono state 6.

Pubblichiamo, di seguito, il report del 27 dicembre 2021:

Green pass, persone controllate: 1414;

Green pass, persone multate: 3;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020) (art. 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 101 del 1.12.2021) persone controllate e sanzionate: 0;

Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 215;

Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 3;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura cautelare): 0;

Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus: 0.

