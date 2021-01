Brutto incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Brutto incidente, ieri mattina, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Brolo, in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e una squadra del CAS (Consorzio autostrade siciliane). Nessuna grave conseguenza per il passeggero.

Il sinistro si è verificato ieri, lunedì 18 gennaio 2021, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina. Si è trattato di un incidente autonomo che, a quanto si apprende, non ha avuto gravi conseguenze per il passeggero. Ad intervenire, la squadra dei Vigili del fuoco del presidio CAS (consorzio autostrade siciliane) di Brolo (in provincia di Messina).

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare tutta l’area interessata dal sinistro. Sul posto Polizia stradale e squadra per la manutenzione e il ripristino della rete del Consorzio.

