Brutto incidente nel messinese: un ferito. L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto ieri sera a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, e ha coinvolto due auto. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto un ferito da una delle vetture interessate. L’infortunato è stato poi affidato agli operatori del 118. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri.

