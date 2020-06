Brutto incidente a Messina, auto si ribalta in autostrada: ferito il conducente

Brutto incidente in autostrada tra gli svincoli di Messina centro e Boccetta: un’auto si è ribaltata, il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura riportando diverse ferite e lacerazioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

L’incidente, autonomo, è avvenuto ieri, lunedì 29 giugno, nel primo pomeriggio. Un’auto che viaggiava in direzione Palermo sull’autostrada A20, per motivi che ancora non sono stati resi noti, si è ribaltata all’interno della Galleria tra lo svincolo di Messina Centro e quello di Boccetta. Nell’impatto, il conducente si è ritrovato sbalzato fuori dalla vettura e ha riportato diverse ferite e lesioni. Lo ha soccorso il personale del 118, giunto in ambulanza sul posto.

Intorno alle 16.00 sono intervenuti in loco anche i Vigili del Fuoco della Caserma Bevacqua di Messina con un’autopompa serbatoio (APS). Sono stati loro a mettere in sicurezza l’automobile e la sede stradale, curandosi di eliminare ogni pericolo.

A seguito dell’incidente il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo sull’autostrada A20 Messina Palermo, in direzione Palermo.

