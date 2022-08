Bloccato nel bosco tra Rometta e Dinnammare: 63enne soccorso dai Vigili del Fuoco

Weekend impegnativo per i Vigili del Fuoco di Messina che, nel fine settimana appena trascorso hanno soccorso due persone nel messinese: il primo, un 63enne rimasto bloccato in un sentiero del bosco tra Rometta e Dinnammare; il secondo, un turista svizzero che si è perso a Lipari. Il resoconto dei salvataggi.

A comunicarlo sono i Vigili del Fuoco di Messina. Nel pomeriggio di sabato il primo intervento. L’uomo, di 63 anni, era rimasto bloccato in un sentiero di bosco fra il comune di Rometta (Me) e il monte Dinnammare (1127 mt) a causa di un inconveniente con le proprie scarpe. È stato ritrovato grazie alle indicazioni fornite dalla moglie. All’arrivo degli operatori, si trovava in buone condizioni.

Nel primo pomeriggio di domenica, invece, è arrivata dalle Isole Eolie alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Messina la richiesta di soccorso di un turista svizzero che si era perso in un sentiero, durante un’escursione in solitaria, nell’isola di Lipari. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento eoliano che, in sinergia con il Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Catania, hanno raggiunto il turista, disidratato, e lo hanno trasportato al vicino ospedale.

Di seguito, il tweet riguardante la seconda operazione di soccorso, a Lipari, pubblicato dall’account ufficiale dei Vigili del Fuoco:

Soccorso a #Lipari (ME) un turista tedesco in difficoltà su un sentiero. Il recupero dei #vigilidelfuoco con l’elicottero del reparto volo di Catania nel pomeriggio, l’uomo disidratato è stato poi affidato alle cure del personale sanitario #salvataggiquotidiani pic.twitter.com/1IXOifqxcK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 31, 2022

