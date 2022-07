Beccato con in auto 41 profumi di marca contraffatti: arrestato 52enne a Messina

Dovrà rispondere del reato di i commercio di prodotti con segni falsi il 52enne arrestato nel fine settimana a Messina, perché trovato nella zona di Camaro con in auto 41 confezioni di profumi di marca contraffatti. La merce è stata sequestrata.

Nel trascorso fine settimana, infine, durante un ordinario controllo in zona Camaro, una Volante ha individuato un cinquantaduenne napoletano, pluripregiudicato, che aveva a bordo del proprio veicolo 41 confezioni di profumi delle più prestigiose marche, risultati – ad un successivo accertamento – contraffatti. L’uomo veniva pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di commercio di prodotti con segni falsi. I profumi, invece, sottoposti a sequestro.

In generale, nel corso dell’ultima settimana le Volanti hanno costantemente svolto la propria attività di prevenzione generale, soccorso pubblico e controllo del territorio, sottoponendo a controllo 1.303 soggetti e 535 veicoli, elevando 17 sanzioni per violazione al Codice della Strada e denunciando 15 persone per reati vari, tra cui porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia e danneggiamento.

FONTE: Questura di Messina

(13)