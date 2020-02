Beccati a fare sesso a piazza Stazione: multa e daspo per una coppia a Messina

602 Condivisioni Facebook Twitter

Il sabato dopo San Valentino è stato un sabato movimentato per la movida di Messina: la Polizia Municipale ha sanzionato una coppia intenta a fare sesso a piazza Stazione e ha staccato numerose multe ad automobilisti indisciplinati.

A fornire il resoconto dettagliato dei servizi di controllo della movida notturna effettuati questo sabato a Messina dalla Polizia Municipale guidata dal Commissario Giovanni Giardina, è stato il sindaco Cateno De Luca.

A piazza Stazione, racconta De Luca: «È stata sorpresa una coppia intenta a consumare un rapporto sessuale». Per entrambi è scattata la multa compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro per “atti contrari alla pubblica decenza”. I due sono stati sottoposti anche al Daspo urbano di 48 ore.

Ma le attività di controllo della Polizia Municipale sono poi proseguite. Sono state staccate due multe per disturbo della pubblica quiete nei confronti di automobilisti che avevano montato nelle proprie vetture impianti stereo da cui mandavano musica a tutto volume.

Altre multe da 450 euro sono state staccate per abbandono dei rifiuti in un orario in cui non si potrebbe e sono state eseguite 14 rimozioni di vetture in sosta vietata ed elevati 28 verbali per infrazioni al Codice della Strada. Il totale dei veicoli controllati è stato di 35.

