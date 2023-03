A Messina oltre 122mila multe in un anno: il 73% per parcheggi irregolari. I dati della Municipale

Aumentano i controlli della Polizia Municipale a Messina, sezione stradale, e anche le multe per violazioni al Codice della Strada. Presentato il report del 2022, confrontato con i dati del 2021. Oltre 122mila le multe staccate, il 73% circa delle quali per parcheggi irregolari. Vediamo tutti i dettagli.

In occasione del 175esimo anniversario della fondazione del Corpo, la Polizia Municipale di Messina ha inviato un report contenente i dati delle attività svolte nell’ultimo anno. Ieri, abbiamo visto come tra il 2021 e il 2022 ci sia stata una lieve diminuzione degli incidenti stradali, ma un aumento delle vittime. Oggi, guardiamo i dati riguardanti le violazioni al Codice della Strada, quindi le multe per eccesso di velocità o per i classici “parcheggi selvaggi”.

In particolare, scrive la Polizia Municipale, si segnala un aumento nel numero dei verbali al Codice della Strada redatti, che passano da 98.534 del 2021 a 122.505 del 2022 (+19,56%). Si tratta di multe pari ad un accertato che ammonta di 4.894.271,81 euro, mentre l’effettiva riscossione è stata pari a 2.721.680,81 euro. A colpire – ma non stupire – un dato: il 73% circa delle multe staccate riguarda la sosta irregolare.

Per quel che riguarda, invece, le modalità con cui sono state rilevate le infrazioni, il sistema Scout ha fatto registrare un incremento (+23,85%) passando dai 16.532 (anno 2021) a 21.711 (anno 2022) di verbali accertati per modalità di sosta irregolari. Le violazioni rilevate con l’autovelox sono passate da 24.695 nel 2021 a 22.528 nel 2022, con una diminuzione pari a –8,77%. Nonostante il decremento nelle verbalizzazioni, di contro, vi è da registrare un aumento dei veicoli controllati che , nel 2021 erano 223.839, mentre, nell’anno appena trascorso, sono stati 244.610 (+8,49%).

In aumento nell’ultimo anno anche il numero dei servizi dedicati ai controlli sui limiti massimi di velocità che passano da 226 del 2021 a 284 del 2022 con un aumento del +20,42%. «Pertanto – conclude la Polizia Municipale di Messina –, con l’aumento aumento dei servizi di verifica sulla velocità dei veicoli e la contestuale diminuzione della verbalizzazione, l’indicatore di qualità che misura l’efficienza del servizio, dato dalla frazione tra il numero di servizi e le sanzioni x 100, passa da 0.91 del 2021 a 1,26 del 2022 con un significativo miglioramento».

Di seguito la tabella con i dati completi:

