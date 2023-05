“Zancle in Fiore”, l’infiorata di Messina fino al 30 maggio a piazza Municipio – FOTO

Sale colorato e tanta fantasia: a piazza Municipio sarà visitabile fino a martedì 30 maggio 2023 l‘infiorata realizzata da otto scuole di Messina per il progetto “Zancle in fiore”, giunto alla sua seconda edizione.

Le sirene, Crono con la sua falce, Nettuno, un pesce spada, la statua della Madonnina del Porto. Questi alcuni dei personaggi che popoleranno fino a martedì 30 maggio piazza Unione Europea grazie all’infiorata realizzata da sette istituti comprensivi e dal Liceo “E. Basile” di Messina nell’ambito del progetto “Zancle in fiore”. L’iniziativa nasce da un’idea della professoressa Pinella Bertuccelli, docente della scuola “La Pira – Gentiluomo” con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi l’amore per l’arte, per la bellezza, la conoscenza del territorio, della sua storia e di tutta la mitologia che la accompagna e ne forma l’identità culturale.

Dopo il successo della prima edizione di maggio 2022, l’infiorata di Messina è tornata anche quest’anno il 23 e 24 maggio. La prima giornata è stata dedicata alla realizzazione delle gigantografie di sale colorato; la seconda alle esibizioni musicali, di danza e canto degli studenti, e alla consegna delle targhe per le scuole che hanno partecipato. “Zancle in fiore”, tra le altre cose, è stato un evento inclusivo. È stato accompagnato, infatti, dall’iniziativa “Cerca la chiocciola colorata”, ideata dalla Dirigente Scolastica Domizia Arrigo e curata dalla dott.ssa Maria Catena Silvestri. In sostanza, ci ha spiegato ieri la psicologa, si tratta di eventi in cui si presta una particolare attenzione ai ragazzi con disabilità o fragilità, grazie ad alcuni accorgimenti.

Scuola capofila di “Zancle in fiore” 2023 è stato l’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo”, diretto dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Luisa Lo Manto. Hanno aderito le scuole: I.C.“Paino Gravitelli”, con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Domizia Arrigo, l’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza”, con la D.S. Prof.ssa Concetta Quattrocchi, il Liceo Statale “E.Basile”, con la Prof.ssa Caterina Celesti, l’I.C. “San Francesco di Paola”, con la D.S.Prof.ssa Renata Greco, l’I. C. “Pascoli-Crispi”, con la D.S.Prof.ssa Giusy De Luca, l’I. C. “Paradiso” , con la D.S. Prof.ssa Eleonora Corrado, l’I.C. “Santa Margherita”, con la D.S. Prof.ssa Fulvia Ferlito.

+5

Loading... ×

(30)