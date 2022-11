Volontariato di Protezione civile: il Comune di Messina cerca 100 volontari. L’avviso

Il Comune di Messina ha riaperto i termini per la selezione di 100 volontari per il Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile. È infatti online l’avviso pubblico per la selezione, in scadenza il 27 novembre 2022. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come inviare la propria candidatura.

Come diventare volontari del gruppo comunale di Protezione Civile

Di seguito, quindi, i requisiti, i tempi, e le modalità di candidatura per entrare a far parte del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile di Messina. I candidati selezionati dovranno poi frequentare e superare un apposito corso di formazione e addestramento organizzato dall’Ente.

I requisiti

Possono iscriversi i cittadini comunitari di ambo i sessi, residenti nel comune di Messina o nei comuni viciniori, che hanno superato il diciottesimo anno di età, e previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, da impiegare questi ultimi esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

avere il godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;

non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da Organizzazioni di Volontariato, né destituito da pubblici uffici;

non appartenere ad altre Associazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;

essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, per il volontariato comunale;

aver preso visione del Regolamento che disciplina il Servizio, e di accettarlo in toto senza eccezione alcuna;

di conoscere l’obbligo alla frequenza e superamento del Corso base per la formazione dei Volontari della Protezione Civile organizzato dal Comune, come condizione per poter confermare l’inserimento nel Gruppo;

di essere consapevole che l’inserimento nei ruoli del “Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile” non comporta l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro e/o collaborazione professionale con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso a corrispettivo delle propria attività;

di essere a conoscenza che il tesserino di appartenenza al Gruppo ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di Protezione Civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate, non sostituisce il documento di riconoscimento e pertanto ogni abuso verrà punito a norma di legge;

di impegnarsi alla restituzione dell’equipaggiamento, documentazione e quant’altro ricevuto senza poter avanzare alcuna rivalsa in caso di dimissioni o allontanamento;

di partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Costituiranno titolo preferenziale per la selezione:

prestare od aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella Polizia Locale e nelle Forze Armate;

il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, geologo, ingegnere civile ed altre utili in caso di emergenza;

l’esercizio di professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quali speleologo, istruttore di nuoto e sub, esercente professioni sanitarie e simili;

il possesso di patenti di mezzi speciali e/o mezzi pesanti da impiegare in attività di prevenzione ed emergenza.

Come fare domanda

La domanda dovrà essere inoltrata entro la scadenza fissata al 27 novembre 2022, con una delle seguenti modalità:

invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo protezionecivile@comune.messina.it;

invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it

consegnata a mano presso l’ufficio di protezione civile previa prenotazione appuntamento al n. tel. 090228.

La domanda d’ammissione al Gruppo Comunale deve essere redatta, in carta semplice, secondo il modulo allegato e deve riportare tutte le indicazioni richieste.

La domanda deve essere:

firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa;

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

due fotografie formato tessera;

certificato medico attestante la sana e robusta costituzione;

attestati eventuali di specializzazioni nonché il tipo di patente di giuda posseduta;

Il referente per l’attività è il Geometra Giacomo D’Andrea.

Maggiori informazioni a questo link.

(5)