Viadotto Ritiro, la Toto Costruzioni replica al CAS: «Sospensione lavori scelta obbligata»

Botta e risposta tra Autostrade Siciliane e Toto Costruzioni Generali in merito ai lavori di viadotto Ritiro. L’Azienda sospende gli interventi per presunte inadempienze da parte del CAS. Il presidente del Consorzio, Filippo Nasca, replica che «le accuse di insolvenza nei confronti del Consorzio sono del tutto infondate e peraltro smentite dai fatti». Oggi la controreplica dell’impresa esecutrice dei lavori sull’importante arteria stradale di Messina, che si dichiara pronta a riprendere «qualora il CAS regolarizzi la propria posizione».

Viadotto Ritiro, Toto Costruzioni: «Sospensione lavori scelta obbligata»

Così la Toto Costruzioni, azienda esecutrice dei lavori di viadotto Ritiro, replica ad Autostrade Siciliane e ribadisce la propria posizione: «L’Azienda smentisce in maniera categorica ogni nesso tra la sospensione delle attività sul cantiere Ritiro e le vicissitudini citate, afferenti alla concessione delle autostrade di A24 e A25 e al relativo contenzioso con lo Stato. La sospensione dei lavori del cantiere per il Viadotto Ritiro a Messina è stata una scelta obbligata dalle continue e reiterate inadempienze del CAS, sia sul versante tecnico, sia su quello economico. Il persistente stallo del Consorzio per quanto riguarda i pagamenti, per la Toto fermi dal luglio 2022, è un elemento comune riscontrabile presso altri appalti gestiti dal medesimo committente, riscontrabile dalla stampa e dalle dichiarazioni delle Parti Sociali».

L’Azienda: «Pagamenti fermi da luglio 2022, ecco il credito che vantiamo»

Per quel che riguarda l’ammontare degli importi, la ditta aggiunge: «Occorre, a questo proposito, fare chiarezza sul credito che vantiamo e che confermiamo ammontare a circa 6 milioni di euro. In tale importo sono compresi 3 milioni di euro previsti dal Decreto Aiuti come compensazioni per il caro materiali. Nel corso degli anni Toto Costruzioni ha chiesto ripetutamente l’effettiva disponibilità delle somme, non ancora fatturate nonostante il tempo intercorso e l’aggravio dei costi dei materiali interamente assorbiti dall’azienda. A questi si sommano circa 1,5 milioni di euro maturati e fatturati per lavori e crediti di appalto, non saldati, taluni risalenti persino al 2021».

«Si specifica – aggiunge la Toto Costruzioni – che lo stesso bypass Baglio, un’opera fondamentale per alleggerire il traffico su Messina, è stato progettato, realizzato ed aperto al traffico con fondi interamente anticipati da Toto Costruzioni Generali che, nonostante le inadempienze del committente, ha ritenuto di non penalizzare per questo la viabilità urbana per altri mesi e completarlo nella sua interezza. L’opera, non prevista nel progetto iniziale, ha un valore netto di 1,3 milioni di euro ed è stata ultimata il 10 gennaio scorso ma il collaudo, completato con incredibile ritardo del CAS dopo 4 mesi, ha conseguentemente allungato i tempi e non ha permesso alla Toto di proseguire le altre lavorazioni di contratto. Un tempo irragionevolmente lungo, che ha condannato Messina a rimanere bloccata da situazioni di traffico al limite della gestibilità».

Irregolarità Durc, la Toto: «Problematica in via di risoluzione»

«Si evidenzia – conclude l’Azienda – che anche il Collegio Tecnico Consultivo nel dispositivo del 9 maggio ha determinato il valore dovuto alla Toto ed ha imposto alla committenza di provvedere al saldo con tempestività. In riferimento, inoltre, alle irregolarità registrate nel DURC, confermiamo che la problematica è in via di risoluzione e che non si può escludere che i sistematici ritardi dei pagamenti del CAS possano aver contribuito all’accumulo della tensione finanziaria, ulteriormente aggravata dall’impennata dei costi delle materie prime».

E i lavori di viadotto Ritiro? «La Toto non intende lasciare un’opera incompiuta»

Infine, l’Azienda sottolinea che: «La Toto Costruzioni non intende lasciare un’opera incompiuta, si è trovata costretta ad interrompere le lavorazioni, non avendo certezza delle coperture economiche finanziarie anche in riferimento al complessivo importo dovuto per effetto delle somme già maturate, ivi comprese quelle riguardanti le compensazioni previste dal Decreto Aiuti. Toto Costruzioni Generali ribadisce il presidio del cantiere e che sta ottemperando a tutte le richieste sulla segnaletica pervenute dal Prefetto, così come conferma la massima disponibilità per la gestione di eventuali criticità, nel rispetto della città di Messina».

«La stessa azienda – conclude Toto Costruzioni – è assolutamente pronta a riprendere l’attività cantieristica e concludere l’opera nel più breve tempo possibile, qualora il CAS regolarizzi la propria posizione e dia evidenza della disponibilità delle somme necessarie per completarli. Toto Costruzioni esprime infine la massima solidarietà nei confronti della cittadinanza e dei lavoratori coinvolti, loro malgrado, da questa spiacevole situazione».

(507)