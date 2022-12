Via libera ai parcheggi sul viale San Martino basso (ma fino alle 20.30): come cambia l’isola pedonale

Dietrofront dell’Amministrazione comunale: via il divieto di sosta h24, sul viale San Martino basso si potrà tornare a parcheggiare, ma solo fino alle ore 20.30. È online, infatti, l’ordinanza che dispone alcune modifiche all’isola pedonale di Natale. Vediamo cosa cambia (e perché).

Niente più isola pedonale in via dei Mille, questo Natale si passeggia sul viale. Modifica che sembra essere stata apprezzata dai messinesi, i quali stanno vivendo con particolare partecipazione l’area priva di auto e motorini. Qualche intoppo, però, e diverse lamentele, si sono registrate sul viale San Martino basso, sia da parte dei cittadini, sia da parte di molti esercenti della zona. La Giunta Basile ha quindi deciso di accogliere le rimostranze e modificare l’ordinanza.

Cosa cambia? In sostanza, con l’ordinanza dirigenziale numero 1.529, viene revocato il divieto di sosta h24 nella parte bassa del viale, la pedonalizzazione scatta alle 20.30 e non più alle 20.00 e viene riaperta la via Santa Maria Alemanna. Nulla cambia, invece, per l’isola pedonale che va da via Ettore Lombardo Pellegrino a via Santa Cecilia.

Queste, nello specifico, le modifiche:

nella modifica della fascia oraria di istituzione dalle ore 20–4.00 alle ore 20.30–4.00;

la revoca del divieto di sosta h24 con rimozione coatta in entrambi i controviali del viale San Martino compreso tra le vie I Settembre e Cannizzaro;

con rimozione coatta in entrambi i controviali del viale San Martino compreso tra le vie I Settembre e Cannizzaro; l’apertura al transito della via Santa Maria Alemanna in attraversamento del viale San Martino, al fine di consentire ai veicoli che si immettono in via Giordano Bruno di raggiungere la via Garibaldi durante la fascia oraria di istituzione dell’isola pedonale.

