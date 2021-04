Via i rifiuti dalle nostre spiagge: il 2 maggio pulizia collettiva con i volontari di MessinAttiva

I volontari di MessinAttiva sono pronti ad una nuova impresa: la pulizia del lungomare Graziella Campagna, sia la spiaggia sia l’area limitrofa. L’appuntamento è per domenica 2 maggio e chiunque abbia voglia di rimboccarsi le maniche per Messina è invitato a partecipare. «L’ambiente – scrivono i volontari nel presentare l’iniziativa – è un tutt’uno e noi ci siamo dentro: rispettiamolo e tuteliamolo».

Dopo i primi incontri tra la zona Nord e il centro città, MessinAttiva si sposta più a Sud e si prepara per un nuovo appuntamento: «L’evento – spiegano i volontari – vuole rappresentare come i cittadini possano modificare, con le loro forze, il territorio e la visione di esso. Come si possa formare una catena sempre più grande. Perché se le azioni di una sola persona possono sembrare banali e senza alcun effetto, la consapevolezza che ce ne sono molte altre che stanno facendo la stessa cosa cambia la prospettiva e può davvero rappresentare la spinta al cambiamento».

La raccolta dei rifiuti sul lungomare Graziella Campagna, a Santa Margherita Marina, si svolgerà domenica 2 maggio a partire dalle 10.30. Chi fosse interessato a partecipare potrà farlo portando con sé guanti in lattice o da giardiniere, dei sacchi grandi per i rifiuti e, soprattutto, tanta buona volontà. Maggiori informazioni e aggiornamenti saranno forniti sulla pagina Facebook di MessinAttiva.

(Foto © MessinAttiva)

