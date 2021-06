Via ai tamponi all’ex Gasometro, Cucé: «Troppa fila, si apra 6 giorni la settimana»

Si riparte con i tamponi rapidi all’ex Gasometro di Messina, ma già nascono le prime polemiche. Secondo il presidente della III Circoscrizione e Vice Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Lino Cucè, tre mezze giornate la settimana sono troppo poco, il servizio – dice – dovrebbe essere attivo 6 giorni su 7, mattina e pomeriggio.

Dopo lo stop dell’ultima settimana, quando si pensava che l’ex Gasometro avrebbe chiuso i battenti definitivamente, il servizio offerto dall’ASP di Messina è ripartito oggi, venerdì 11 giugno, ma con alcune limitazioni. Il centro è infatti attivo tre giorni la settimana – il lunedì e il venerdì mattina, il mercoledì pomeriggio –, ed è destinato solo ai residenti. Non più, quindi, a chi sbarca alla Rada San Francesco (per effetto di un’ordinanza della Regione Siciliana).

Secondo il presidente della III Municipalità, Lino Cucè, occorre riattivare il servizio, per i residenti, almeno 6 giorni la settimana. Questo, in ragione anche del fatto che «l’esito del tampone si rende necessario per partecipare a matrimoni, cerimonie e eventi sportivi ed è obbligatorio, mi chiedo quanto dovranno spendere i messinesi per adeguarsi alle normative?». Intanto, segnala Cucè, stamattina la fila per sottoporsi al tampone all’ex Gasometro di Messina non è certo di poco conto.

«Colgo l’occasione – ha aggiunto – per rappresentare che il servizio drive-in è importantissimo per il tracciamento dei positivi in città e necessario in considerazione del fatto che Messina è la porta della Sicilia. Controllare gli ingressi in Regione sarebbe un’importante azione di prevenzione per tenere basso l’indice dei contagi».

Tamponi gratis all’ex Gasometro di Messina: giorni e orari di apertura. Come prenotare

Ecco gli orari e i giorni di apertura del centro per tamponi rapidi per la diagnosi del covid-19 allestito all’ex Gasometro di Messina:

Lunedì e venerdì, di mattina, dalle 9.00 alle 13.00;

mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Per le prenotarsi è attivo il numero verde 800954434. A rispondere al telefono sarà l’Ufficio Informazioni coordinato dall’Usca Messina Centro. Potranno prenotarsi fino a 300 persone in ogni sessione.

