Tamponi gratis all’ex Gasometro di Messina: si riparte l’11 giugno. Gli orari

L’ASP di Messina ha comunicato i giorni e gli orari di apertura del drive-in per i tamponi rapidi allestito all’ex Gasometro. Il servizio è attualmente sospeso, ma ripartirà, per i residenti, da venerdì 11 giugno, esclusivamente su prenotazione e sarà gratuito. Vediamo quando sarà aperto e come prenotare il proprio appuntamento.

Nonostante l’ordinanza della Regione Siciliana, che prevede la chiusura dei drive-in per i tamponi in tutta la Sicilia, l’ASP di Messina ha deciso di tenere aperto quello allestito in viale della Libertà, ma solo per i residenti. Non sarà più disponibile per chi arriva in città alla rada San Francesco. Il servizio sarà a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Ecco gli orari e i giorni di apertura del centro per tamponi rapidi per la diagnosi del covid-19 allestito all’ex Gasometro di Messina:

Lunedì e venerdì, di mattina, dalle 9.00 alle 13.00;

di mattina, dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Per le prenotarsi è attivo il numero verde 800954434. A rispondere al telefono sarà l’Ufficio Informazioni coordinato dall’Usca Messina Centro. Potranno prenotarsi fino a 300 persone in ogni sessione.

