Messina verso lo Stretto Pride 2023: oggi a Villa Dante l’Inclusivity Village. Il programma

Appuntamento oggi, 17 maggio, a Villa Dante, a Messina, in occasione della “Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia” per l’Inclusivity Village. In programma talk, stand informativi, testimonianze, yoga, ballo, mostre, disegno dal vivo e tantissimo altro. Scopriamo tutti i dettagli dell’evento.

Presentato lo scorso 9 maggio in conferenza stampa al Salone delle Bandiere del Comune di Messina, l’Inclusivity Village si pone tra gli eventi che anticipano Stretto Pride, in calendario per il 10 giugno 2023, offrendo spunti di riflessione, opportunità informative, di ascolto e confronto. È stato organizzato dal Comitato Stretto Pride in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità e la Messina Social City, in concomitanza con la “Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia” con l’obiettivo di di favorire integrazione e inclusione.

L’Inclusivity Village 2023 si svolgerà a Villa Dante dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di oggi, 17 maggio.

Inclusivity Village 2023 a Messina: il programma dell’evento a Villa Dante

Di seguito, il programma completo dell’Inclusivity Village 2023 di Villa Dante, a Messina.

Ore 10:00 – apertura lnclusivity village

– apertura lnclusivity village Ore 10:15 – avvio attività e stand informativi

– avvio attività e stand informativi Ore 10:30 – talk socioeducativo testimonianza Giuseppe Velia testimonianza Roberto Cannavò testimonianza studenti La Farina sulla service learning testimonianza Domizia Arrigo dirigente scolastico della scuola di Montepiselli

– talk socioeducativo Ore 16:00 – consulta provinciale degli studenti e premiazione contest

Durante la giornata sarà possibile prendere parte a numerose attività di seguito elencate secondo fasce orarie:

Tutto il giorno

Arcigay Associazione a.b.a. Therapy e natura amica della dott.ssa Maria Catena Silvestri FamiglieArcobaleno Avis Panta rei Unione italiana ciechi Lelat Centri antiviolenza (Cirs, Pink project, Una di noi Cedav, Eva Luna): presenti alternativamente per tutta la giornata Simona Ponzù Donato: esposizione



Mattina

maestro di yoga – Vincenzo Citto del Centro Tao Messina (10:00-11:15)

“incontro con il regista” – Roberto Cannavò

talk socio educativo

testimonial sportivi

“lo sport inclusivo” UISP messina

Pomeriggio

massaggio thai di Francesca Mancuso

talk con la consulta provinciale scolastica

premiazione contest

live drawing – Officina del Sole (16.00)

Mary Gitto (18.00)

Azienda agricola Villarè della dott.ssa Marzia Villari (dalle 16.00)

Nutrimenti Terrestri

scuola di ballo Ar Cuban Street del maestro Antonio Roccamo (dalle 17:00 alle 19:00 farà lezione open di salsa e bachata e animazione Latina- ballo queer)

reparto malattie infettive del Policlinico + reparto malattie infettive del Papardo

consulta provinciale degli studenti

Officina del Sole: mostra di opere e realizzazione dal vivo di opere da parte del maestro Lelio Bonaccorso, alcune delle wuali verranno donate al Comitato Stretto Pride. Presenti dalle ore 16.00.

Inoltre, saranno allestite delle aree interattive dedicate alla lettura, alla musica e laboratori esperienziali con attività previste durante il corso della giornata.

(8)