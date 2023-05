Aspettando lo Stretto Pride 2023: a Villa Dante c’è l’Inclusivity Village

Messina prosegue il suo percorso verso lo Stretto Pride 2023: il 17 maggio si aprono le porte di Villa Dante per l’Inclusivity Village, progetto sostenuto dall’assessorato alle Pari opportunità, in sinergia con la Messina Social City e il Comitato Stretto Pride.

In occasione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia, infatti, la villa comunale diventerà luogo di confronto e riflessione sull’integrazione, l’inclusione e i diritti. «Il concetto dell’inclusione – ha detto il Sindaco Basile, in conferenza stampa –, deve riguardare non solo noi, presenti in questo tavolo, ma l’intera comunità che deve sentirsi parte integrante di un ragionamento comune. La mia presenza a Villa Dante il 17 maggio conferma che l’Istituzione fa la sua parte rispetto ad un principio che deve vedere l’intera cittadinanza unita senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura essa sia».

L’intenzione è quella di continuare a portare avanti una finestra di dialogo con l’Arcigay Messina e lo sportello LGBTQIA+, così come ha affermato l’assessore per le Pari opportunità, Liana Cannata: «Inclusivity Village non sarà una giornata fine a se stessa; come amministrazione comunale ce ne siamo sempre occupati e continueremo a farlo, attraverso la condivisione di iniziative ed eventi. L’obiettivo della manifestazione è lanciare un messaggio di inclusione socio-culturale, in sintonia con le finalità del progetto Messina 2030 – Green Events, relativamente all’ambito tematico della prevenzione e del contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, portando avanti i 17 obiettivi all’interno dell’Agenda ONU».

Stretto Pride 2023: l’Inclusivity Village a Messina

Durante la giornata sarà possibile ascoltare testimonianze di discriminazione e violenza, ma anche incontri e attività. «Occasioni di questo tipo – ha detto il presidente dell’Arcigay Messina, Rosario Duca – consentono alla comunità non solo opportunità di inclusione, ma anche di vivere liberamente la propria condizione e diversità in ogni sua forma».

Al programma della giornata hanno collaborato Arcigay Messina Makwan, l’associazione A.B.A. Therapy & naturamica, l’azienda agricola Villarè di Marzia Villari, la scuola di ballo Ar Cuban Street del maestro Antonio Roccamo, l’Avis Messina, i reparti di malattie infettive dell’azienda Policlinico e del Papardo, Francesca Mancuso, massaggio Tahi maestro di yoga, Panta Rei Messina, Nutrimenti Terrestri, Consulta provinciale, Officina del Sole, Centri Antiviolenza (Cirs, Pink project, Una di noi Cedav, Eva luna), famiglie arcobaleno, Mary Gitto, Emergency, Crisafulli, Roberto Cannavò, Enrico Interdonato, educatori Messina Social City, Street Artist.

L’appuntamento è a Villa Dante mercoledì 17 maggio, dalle 10.00 alle 20.00. Lo Stretto Pride 2023, invece, è in programma il 10 giugno.

