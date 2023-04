Messina, ufficiale la data dello Stretto Pride: sarà il 10 giugno 2023

È ufficiale: lo Stretto Pride torna a Messina anche per il 2023 e ha già una data, quella del 10 giugno, in contemporanea alla manifestazione che si svolgerà a Roma. A settembre, invece, l’evento a Taormina.

Dopo la prima edizione nel 2019, poi lo “stop” imposto dalla pandemia e, infine, il ritorno a luglio 2022, lo Stretto Pride è pronto per il suo terzo appuntamento nella città dello Stretto. Nel frattempo, il Comitato organizzatore Stretto Pride, comunque, non si è fermato, e ha portato avanti una serie di iniziative tra cui, tra le ultime, il flash mob a piazza Duomo e talk al Salotto Fellini in occasione della Giornata della visibilità trans lo scorso 31 marzo. L’appuntamento a Taormina è invece per il 9 settembre.

Come nasce il Pride? Giornata di rivendicazione dei diritti Lgbtq+, il Pride nasce nel 1970, un anno dopo i fatti dello Stonewall. Lo Stonewall Inn era un club gay di New York dove, di frequente, i poliziotti facevano retate, picchiando, arrestando e insultando le persone presenti. Nella notte del 27 giugno del 1969, durante l’ennesima irruzione, ci fu però una reazione. A scagliare il primo “colpo” fu Sylvia Riviera che, si dice, lanciò una scarpa col tacco contro un poliziotto, diventando col tempo un’icona e simbolo del movimento. Seguirono sostanzialmente due giorni di scontri, noti come i moti di Stonewall. L’anno dopo, nel 1970, sempre a New York, fu organizzato il primo Gay Pride. Oggi si parla di Pride, per far riferimento all’intera comunità Lgbtq+.

(Foto dello Stretto Pride 2019)

