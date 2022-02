Verso le dimissioni di Cateno De Luca: cosa pensano i messinesi

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca è il protagonista assoluto della giornata oggi, lunedì 14 febbraio, perché si prepara alle sue dimissioni che, stavolta, sembrano essere effettive. Da domani inizierà la sua campagna elettorale verso le elezioni regionali del prossimo novembre. Dopo aver chiesto una battuta finale ai Consiglieri comunali, abbiamo chiesto ai messinesi cosa ne pensano di queste dimissioni.

Per alcuni, il Sindaco di Messina non dovrebbe dimettersi «perché grazie a lui Messina sta cambiando»; altri, invece, ci dicono che al suo posto vorrebbe un «padre di famiglia», altri ancora sanno già che non sarà il candidato ideale per la Presidenza della Regione Siciliana. Molti messinesi non hanno voluto rispondere alle nostre domande, come se la politica (questa è solo una nostra suggestione) non fosse cosa comune; come se quello che sta accadendo non riguardasse tutti; soprattutto i cittadini.

Verso le dimissioni di De Luca

(13)