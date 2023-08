Vegetazione incolta in zona Catarratti, Cacciotto: «Residenti preoccupati dal rischio incendi»

Vegetazione incolta troppo vicina alle abitazioni nella zona di Catarratti, cresce la preoccupazione dei residenti a seguito degli ultimi incendi che hanno interessato Messina negli ultimi giorni. La segnalazione arriva dal presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che chiede l’intervento del Comune.

Da domenica 27 agosto e in parte per la giornata di ieri, lunedì 28 agosto, la zona del Torrente Catarratti è stata interessata da un vasto incendio, il cui spegnimento ha richiesto l’impiego di diversi operatori dei Vigili del Fuoco e dei canadair. All’indomani del rogo, il presidente della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, raccoglie le preoccupazioni dei residenti.

«I residenti di Catarratti – scrive in una nota l’esponente del consiglio circoscrizionale – hanno manifestato preoccupazione visti gli ultimi incendi che hanno interessato la città, tra cui appunto la zona di Catarratti. In particolare, i residenti di Catarratti lamenterebbero che le palazzine in cui vivono sono addossate alla montagna con vegetazione che lambirebbe anche le finestre delle loro abitazioni. Chiedono pertanto interventi sulla vicina vegetazione».

A fronte delle preoccupazioni espresse dai residenti, il presidente della III Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto, inoltra una nota all’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, e chiede l’intervento del Comune per assicurare la sicurezza della zona di Catarratti e la pubblica incolumità degli abitanti. Gli incendi delle scorse ore, ricordiamo, hanno riguardato le colline della città di Messina, ma anche diverse zone in provincia. Vale a dire, Raccuja, Furnari, Gioiosa Marea, Ficarra, Sant’Agata Militello, Barcellona Pozzo di Gotto, Mazzarà Sant’Andrea, Francavilla Moio e Taormina.

