Vedere l’Aurora Boreale dal divano: Explore fa fare il giro del Mondo rimanendo a casa

Chi l’ha detto che non possiamo esplorare il mondo anche in quarantena? Su Explore possiamo volare in Africa per osservare le zebre o spingerci fino in Canada per rimanere sbalorditi dall’aurora boreale.

Siete chiusi in casa e volete distrarvi dalla notizie sul coronavirus? Avete sempre desiderato fare un viaggio oltreoceano? Explore può accontentare le vostre richieste. Siete comodi sui vostri divani? Comincia il nostro viaggio intorno al mondo.

Cos’è Explore

Explore è un’organizzazione filantropica multimediale che documenta tutte quelle fondazioni e organizzazioni che dedicano la loro attività a cause straordinarie. La biblioteca digitale di Explore è composta da oltre 250 film originali e 30 mila fotografie da tutto il Mondo.

Fondata da Charles Annenberg Weingarten, Explore permette agli utenti di esplorare varie parti del Mondo, che soprattutto di questi tempi, non è possibile visitare. L’archivio della piattaforma è ricco di contenuti per tutti i gusti, dai film alle live cam.

L’archivio

Come detto, Explore si compone di un catalogo davvero enorme di contenuti. Che vanno dai documentari, ai film sulla disabilità dai cortometraggi ad opere dedicate ai diritti umani. Una grandissima parte del materiale è dedicata alla natura e al mondo degli animali.

Una piattaforma destinata a tutti, appassionati, curiosi, grandi e piccoli. Un modo alternativo per trascorrere la quarantena ed esplorare angoli di Terra inesplorati.

Le sezioni dell’archivio:

Film

Africa

Orsi

Cani

Gatti

Uccelli

Oceani

Santuari

Una delle sezioni più divertenti è quella delle live cam, telecamere che riprendono in tempo reale tra gli altre cose: Riserve e Parchi naturali.

L’Aurora Boreale e Nikita la leonessa

Insieme ai film, ai documentari e alle testimonianze, su Explore troverete anche una sezione – la più divertente – dedicata alle live cam. Telecamere che riprendono in tempo reale fenomeni della natura come l’aurora boreale o Nikita, la leonessa.

