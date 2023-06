Vandalizzate due panchine artistiche a Torre Faro. PuliAMO Messina: «Le ripristineremo»

A darne la notizia, una delle volontarie di PuliAMO Messina: due delle panchine artistiche di via Circuito, a Torre Faro, sono state vandalizzate. Oggetto del danneggiamento, in particolare, le due sedute firmate da Lucia Florio e Lelio Bonaccorso. Non si danno per vinti, in ogni caso, i membri dell’associazione: «Siamo già al lavoro per valutare l’entità dei danni, i costi e le modalità di intervento. Garantiamo ai nostri followers il ripristino delle panchine danneggiate».

La storia ve l’abbiamo già raccontata. Qualche mese fa PuliAMO Messina – associazione di volontari che si occupa di curare i beni comuni in città con iniziative di pulizia collettiva, ma non solo – ha deciso di restaurare e rendere più belle le panchine posizionate sul lungomare di via Circuito, a Torre Faro, per lungo tempo abbandonate a loro stesse, rovinate dagli agenti atmosferici e danneggiate da ignoti, con assi rimosse e così via. Nel progetto, i volontari hanno coinvolto anche un gruppo di artisti locali che le hanno trasformate in vere e proprie opere d’arte, tra fotografie, disegni, fumetti e collage di materiali e immagini.

Le panchine vandalizzate in via Circuito, a Torre Faro

Nelle scorse ore, purtroppo, le foto di due delle panchine vandalizzate hanno fatto il giro del web: si tratta di quella realizzata da Lucia Florio, con immagini del mare, e di quella con le strisce a fumetti di Lelio Bonaccorso.

A commentare, sono proprio gli autori: «La Bellezza alla fine è sempre la strada giusta da seguire – scrive in un post sui social Lucia Florio. Sempre. Anche quando dà fastidio. Passando dal lungomare di Via Circuito, adesso, fa male al cuore vedere le panchine firmate da me e Lelio Bonaccorso vandalizzate, sfregiate e ferite da chi non ha capito, ma allo stesso tempo è una gioia osservare chi (finalmente!) con piacere e felicità utilizza le splendide panchine artistiche firmate da PuliAMO Messina , beandosi del mare al tramonto».

Anche Lelio Bonaccorso ha commentato amareggiato sul proprio profilo Facebook: «Noto inoltre – sottolinea – che la parte danneggiata è proprio quella sul mio nome, insomma è evidente che il lavoro che sto portando avanti faccia antipatia a qualcuno.

Oltretutto quella quella è la zona dove passerà il ponte e solo qualche giorno fa ho subito pesanti attacchi personali per le vignette che ho realizzato sul tema. Magari non c’entra nulla, ma a pensar male a volte non si sbaglia, soprattutto visti i pazzi che ci sono in giro».

Nonostante la brutta sorpresa, sia i volontari di PuliAMO Messina, sia Lelio Bonaccorso sono già pronti a rimettersi al lavoro per sistemare le panchine danneggiate. Anzi, il fumettista messinese lancia una proposta: «Ma rilancio – scrive –, non sarebbe interessante avere una serie di panchine della città con delle strisce a fumetti che narrano storie della nostra terra? Delle vere e proprie panchine narranti».

È possibile vedere alcune foto delle panchine artistiche di via Circuito, Torre Faro, a questo link.

(Foto © Lucia Florio)

(9)