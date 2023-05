Vandali in azione sul viale Gazzi: distrutti tre alberi appena piantati da MessinaServizi

Vandalizzati dopo appena una settimana i nuovi alberi sul viale Gazzi da MessinaServizi Bene Comune. A denunciare l’accaduto, con amarezza, è la Società Partecipata: «È sconfortante notare che certa gente non abbia alcun rispetto né per la città né per i propri concittadini».

Lo scorso 2 maggio 2023, MessinaServizi Bene Comune aveva piantato diversi alberi di pioppo nero lungo il viale Gazzi, Ieri, però, l’amara scoperta: secondo quanto denunciato dall’Azienda, persone al momento ignote avrebbero vandalizzato tre delle piante, vanificando gli sforzi degli operatori. «Auspichiamo – scrive sui social la Partecipata – che le forze dell’ordine possano presto trovare i responsabili, ma nel frattempo noi continueremo a lavorare incessantemente per la comunità e per tutti i cittadini che amano Messina».

Sull’accaduto è intervenuto nelle scorse ore anche il sindaco di Messina, Federico Basile, condividendo a sua volta il post di MessinaServizi e aggiungendo: «La città è di tutti prendiamocene cura… RispettiAMO Messina!».

