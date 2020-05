“Vamos a la playa”: l’idea per un’estate sicura sulle spiagge di Messina

43 Condivisioni Facebook Twitter

Cambiamo Messina dal Basso propone “Vamos a la Playa”, una serie di proposte per salvaguardare l’estate che potrebbe «trasformarsi in un incubo». L’idea si rifà alla campagna “Mare Negato” – sempre di CMdB – per poter beneficiare delle spiagge di Messina, mantenendo il distanziamento sociale e le misure previste dall’emergenza coronavirus.

Da pochi giorni, siamo entrati ufficialmente nella cosiddetta fase 2, step successivo alla reclusione forzata. Una semilibertà – mettiamola così – che dovrebbe accompagnarci fino al 18 maggio, secondo le disposizioni ministeriali.

A preoccupare la comunità messinese, è anche la stagione estiva, periodo molto atteso in città. Proprio per questo Cambiamo Messina dal Basso lancia la campagna “Vamos a la Playa”, avanzando proposte in tema di spiagge e mare.

Vamos a la Playa – il progetto di Cmdb per l’estate di Messina

Quella di Cambiamo Messina dal Basso non è la prima iniziativa per rilanciare la prossima stagione balneare. Già architetti e creativi hanno messo in campo soluzioni – nel rispetto del distanziamento sociale – per poter andare in spiaggia.

Le proposte contenute in Vamos a la Playa verranno inviate alle autorità competenti – Governo Nazionale e Regionale, Amministrazione locale – «affinché – si legge nella nota – possano tradursi in provvedimenti concreti per rendere la prossima estate libera, serena, sicura.»

Le proposte di Cambiamo Messina dal Basso si collegano alla campagna Mare Negato e «partono dalla considerazione che abbiamo la fortuna di possedere un litorale molto esteso, che ci permette di mantenere le necessarie distanze di sicurezza senza subire ingiustificate compressioni della nostra libertà.»

I primi punti della campagna Vamos a la Playa:

Provvedere immediatamente alla pulizia delle spiagge, per la quale si è già in ritardo. Liberare tutti gli accessi alle spiagge libere, anche smantellando eventuali chiusure abusive, per garantire maggiori tratti di litorale che consentano di mantenere il distanziamento previsto. Favorire la corretta fruizione delle spiagge libere, fornendo tramite cartellonistica tutte le indicazioni necessarie sui comportamenti da tenere in spiaggia (posizionamento ombrelloni, distanziamento fisico, misure igieniche). Prevedere la presenza di bagnini. Assicurare l’installazione di docce e la raccolta quotidiana dei rifiuti per garantire il mantenimento di condizioni igieniche adeguate al particolare momento.

Rispetto ai lidi balneari, Cambiamo Messina dal Basso, chiede – inoltre – che i gestori vengano economicamente agevolati con l’esonero dal pagamento di oneri quali Tari, Siae, canone.

