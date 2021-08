Vaccino Covid. A Messina già 70 le somministrazioni con la siringa senza ago

È passata poco più di una settimana da quando è stata presentata al’Hub vaccinale della Fiera di Messina, la “Comfort-in” siringa senza ago, prodotta e distribuita dalla catanese Gamastech.

«Siamo fieri – ha detto il Commissario per l’Emergenza Covid, Alberto Firenze – di aver contribuito a risolvere un problema per la vaccinazione di centinaia di cittadini.

In pochi giorni abbiamo già eseguito 70 inoculazioni e ci sono centinaia di prenotazioni per le somministrazioni senza ago per chi soffre di belonefobia».

A Messina puoi farti il vaccino con la siringa senza ago

E mentre da oggi scattano le nuove regole del Green Pass, continua la campagna vaccinale. «La vaccinazione senza ago – ha aggiunto Alberto Firenze – è ormai una realtà consolidata all’Hub Vaccinale della cittadella fieristica di Messina. Abbiamo dedicato un hub a questo tipo di vaccinazione perché siamo stati sommersi da richieste».

Per la somministrazione del vaccino con il nuovo dispositivo è necessario prenotare a questo link.

