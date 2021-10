Vaccino anti-covid: terza dose in Sicilia per gli over 60. Come prenotare

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-covid per gli over 60 della Sicilia, ma a condizione che siano passati almeno 6 mesi dalla seconda somministrazione. A comunicarlo, con una nota, è la Regione Siciliana. Vediamo quali sono le modalità di prenotazione online o tramite numero verde.

Ad un mese di distanza dall’avvio delle terze dosi del vaccino contro il coronavirus per i soggetti “fragili”, si apre anche ad un nuova categoria, quella degli over 60 che già da ieri – martedì 19 ottobre – hanno potuto cominciare a prenotarsi per la somministrazione. Come anticipato, possono prenotarsi tutti coloro che hanno dai 60 anni in su e che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi.

Terza dose del vaccino anti-covid per gli over 60: come prenotare

Gli over 60 possono effettuare la prenotazione per la terza dose del vaccino anti-covid attraverso l’apposita piattaforma messa online dalla Regione Siciliana, Sicilia Coronavirus, a questo link o attraverso il sito della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane e raggiungibile a questo indirizzo.

È possibile, in alternativa, prenotare via telefono, chiamando il numero verde 800.00.99.66, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Per prenotare occorre indicare il proprio codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

