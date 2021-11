Vaccino anti-covid: terza dose in Sicilia per gli over 40. Come prenotare

Al via oggi, lunedì 22 novembre, la somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid in Sicilia per gli over 40. Chi ha tra i 40 e i 59 anni e ha completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi potrà ricevere il “booster” con o senza prenotazione negli hub e nei vari punti vaccinali dell’Isola. Vediamo, nel dettaglio, come fare.

Via libera dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, sulla base di quanto previsto dall’ultima circolare del Commissario nazionale per l’emergenza covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Anche i centri e gli hub vaccinali di Messina e provincia, come l’ex Fiera o gli ospedali, sono pronti ad accogliere gli over 40 per la terza dose. Continuano, nel frattempo, le dosi “booster” per gli over 60.

Alla Fiera di Messina, inoltre, è possibile fare insieme vaccino anti-covid e antinfluenzale o farlo a distanza 14 giorni uno dell’altro.

Aperte le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-covid in Sicilia: come funziona

Come anticipato, per ricevere la terza dose del vaccino anti-covid basta recarsi un uno degli hub o dei centri vaccinali della Sicilia. Per chi preferisce prenotare, è possibile farlo attraverso la solita piattaforma di registrazione raggiungibile dal sito della Regione (cliccando sul banner dedicato) o direttamente dal portale nazionale per le prenotazioni. Il sistema della Struttura commissariale nazionale, gestito da Poste Italiane, consentirà la prenotazione a chi, rientrando nel target 40-59 anni, ha effettuato la seconda dose con le tempistiche previste.

Cosa faccio se ho ricevuto il monodose di Johnson & Johnson (Janssen)?

Chi ha ricevuto il vaccino anti-covid monodose Janssen di Johnson & Johnson da almeno 6 mesi può richiedere la dose “booster” di Pfizer e Moderna indipendentemente dalla fascia d’età semplicemente recandosi in un punto vaccinale.

(66)