Vaccino anti-covid in Sicilia: somministrate oltre 35mila dosi. I dati aggiornati

Continua la somministrazione dei vaccini contro il coronavirus in Sicilia. Nella giornata di ieri, mercoledì 6 gennaio, comunicano dalla Regione, sono state vaccinate 6.203 persone per un totale di oltre 35mila dall’inizio della campagna. Nella giornata del 5 gennaio, invece, si era arrivati a 10.008.

Inaugurata lo scorso 27 dicembre in occasione del Vax-Day che ha coinvolto tutta l’Europa, la campagna vaccinale anti-covid sembra procedere spedita in Sicilia. In Regione sono state ad oggi consegnate 78.685 dosi e ne sono state somministrate 35.361, vale a dire il 44,9%. L’Isola si mantiene quindi abbastanza vicina alla media nazionale, che è del 46,5%.

Come spiegato qui, in questa prima fase della campagna prevista dal Piano nazionale, saranno sottoposti al vaccino anti-covid tre categorie: operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati; i residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani (le Rsa o “case di riposo”); le persone in età avanzata.

In tutta Italia, al momento, sono state consegnate 695.175 dosi di vaccino contro il coronavirus e, stando ai dati aggiornati alle ore 9.29 di oggi, giovedì 7 gennaio, ne sono state somministrate 322.943 ad altrettante persone (vale a dire il 46,5%).

I dati sull’andamento della campagna vaccinale anti-covid in tutta Italia, regione per regione, sono aggiornati quotidianamente a questo link.

(17)