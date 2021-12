Vaccino anti-covid ai bambini da 5 a 11 anni: a Messina i medici diventeranno “supereroi”

La prossima settimana dovrebbe arrivare l’ok della Regione per far partire le vaccinazioni e il commissario Firenze annuncia che: «L’Ufficio covid è pronto con una nuova originale iniziativa dedicata ai più piccoli». A Messina, infatti, i medici diventeranno “supereroi”. Superman, Spiderman, Capitan America, Ironman, ma anche regina Elsa e principessa Anna, e altri costumi di personaggi liberamente ispirati e tratti da noti cartoni animati, fumetti e film di fantascienza animeranno gli hub vaccinali di Messina, Milazzo e Patti.

Medici, infermieri e personale sono pronti a mascherarsi da supereroi per rendere l’adesione alla campagna vaccinale, da parte dei più piccoli, un momento divertente e che allontani la paura della puntura. Partiranno nella prossima settimana nell’area metropolitana di Messina i vaccini anti covid per la fascia da 5 a 11 anni in tutti i punti vaccinali e contestualmente l’iniziativa “Hub Village Heroes”, ideata e promossa dall’Ufficio emergenza covid guidato dal commissario Alberto Firenze.

«Come per altri progetti, che il nostro ufficio ha portato avanti nell’estate e nei mesi scorsi – spiega Firenze – abbiamo pensato di rendere più sereno il vaccino ai bimbi, spesso timorosi di siringhe e camici, trasformando gli operatori in personaggi ispirati, in modo assolutamente libero, a supereroi e supereroine o a protagonisti di cartoni di grande successo. Siamo sicuri che i genitori apprezzeranno questo ulteriore sforzo da parte nostra per incentivare il più possibile la vaccinazione e tutelare i nostri figli dal rischio del contagio. I vaccini in questo anno hanno ampiamente dimostrato, dati alla mano, di essere molto efficaci nella lotta contro questo maledetto virus e farci tornare ad una vita quasi normale; ora dobbiamo essere tutti pronti ad affrontare il 2022 con prudenza ma con maggiore serenità di poter difendere anche i bambini dall’eventuale positività».

(9)