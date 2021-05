Vaccino anti-covid agli over 50. Musumeci: «Al via domani le prenotazioni in Sicilia»

Lo ha comunicato il presidente della Regione, Nello Musumeci: da domani in Sicilia apriranno le prenotazioni per il vaccino anti-covid per gli over 50. Questo, nonostante il “no” arrivato dal Commissario per l’Emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Novità anche per i residenti delle isole minori.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Siciliana aveva chiesto al Commissario nazionale per l’Emergenza Covid il consenso per avviare la vaccinazione delle persone dai 50 ai 60 anni, ma il generale Figliuolo ha detto no. Il perché lo spiega il Governatore stesso, che ha deciso, comunque, di andare per la sua strada: «Ci è stato sempre risposto che non è possibile e che può essere consentito solo quando avremo messo al sicuro gli ultra 80enni ma è chiaro che non abbiamo poteri sanzionatori o coercitivi, per convincere i riottosi». Quindi domani, mercoledì 5 maggio, la Sicilia aprirà comunque le prenotazioni per i cittadini dai 50 ai 60 anni di età, a partire dai nati nel 1971 in poi.

Novità, si diceva, anche per le isole minori della Sicilia. Dal weekend partirà la vaccinazione dei cittadini dai 18 anni in su a Lampedusa e Linosa, dopodiché, da lunedì, si continuerà con i residenti delle altre isole.

«Spero che il generale Figliuolo – ha sottolineato il Presidente della Regione in conferenza stampa a Palazzo D’Orleans – voglia comprendere che da parte nostra non c’è alcuna volontà di essere disobbedienti, ma avvertiamo tutti il peso della responsabilità della specifica condizione epidemiologica dell’isola ma anche di carattere sociale. Dobbiamo correre, altrimenti non ce ne usciremo più da questo tunnel».

