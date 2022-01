Vaccini nelle scuole: a Messina riparte l’iniziativa “Mi curo di te”

Sensibilizzazione sull’importanza dei vaccini. Con questa premessa, gli esperti saranno a disposizione delle scuole messinesi per “Mi curo di te”, l’iniziativa voluta dal commissario all’emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze, e che partirà martedì 25 gennaio all’I.T.T.L. “Caio Duilio”.

Di cosa si tratta? Non è la prima volta che i vaccini anti-Covid fanno il loro ingresso negli istituti scolastici della città. Grazie al progetto School Vax, alcuni licei della provincia si erano già trasformati in degli hub vaccinali. Con “Mi curo di te” si porrà invece l’accento sulla «prevenzione», sui «rischi sanitari» e, come preannunciato, sull’importanza dei vaccini.

Non si tratta di una novità assoluta, ma per gli studenti peloritani sarà una preziosa occasione di confronto e di discussione su malattie e virus. A interagire con loro saranno psicologi, medici vaccinatori ed educatrici professionali, i quali si focalizzeranno sul ruolo della prevenzione e forniranno informazioni utili e omogenee di carattere medico.

Vaccini nelle scuole di Messina: l’allestimento dei “MOVAS”

“Mi curo di te” non si fermerà però solo alle discussioni in classe, perché l’attività vaccinale sarà comunque garantita grazie ai “MOVAS” (moduli vaccinali scolastici) allestiti nei plessi.

«La mission è quella favorire la costruzione di un rapporto di fiducia con l’utenza, elemento fondamentale per l’adesione alle vaccinazioni – ha detto Alberto Firenze – allestendo quindi all’interno delle scuole piccoli hub vaccinali itineranti e contestualmente stimolare il senso critico dei ragazzi su argomenti di salute nel senso più ampio e sulla necessità della prevenzione, preziosa arma a favore di tutti».

