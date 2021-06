Vaccini, l’“Over 60 Sicily Tour” approda in provincia di Messina

L’iniziativa della campagna vaccinale “Over 60 Sicily Tour” arriva in provincia di Messina con una prima tappa a Castel di Lucio. Il progetto prevede il supporto della Difesa per raggiungere gli over 60 e le persone fragili residenti nelle zone montuose e più remote della Sicilia che non hanno ancora potuto vaccinarsi contro il covid-19, ma vorrebbero farlo.

L’“Over 60 Sicily Tour” è partito lo scorso 21 giugno su iniziativa della Regione Siciliana e su impulso del Commissario straordinario all’emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo. Da ieri l’iniziativa è arrivata anche nel messinese e avrà come base l’Hub di Brolo.

L’iniziativa prevede che i team, composti da un medico e due infermieri militari e dal personale amministrativo dell’Ufficio Commissariale, si spostino nei Comuni più isolati con mezzi messi a disposizione dall’Esercito. Una volta arrivati a destinazione, si fermano in locali preposti o nelle piazze per avviare le somministrazioni e, in alcuni casi, a domicilio. L’ASP di Messina si farà carico dei costi per la logistica e l’approvvigionamento dei militari coinvolti nell’iniziativa in provincia. I militari avranno come base l’Hub di Brolo e da lì si sposteranno nei diversi borghi.

«Con questa iniziativa – spiega il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina, Alberto Firenze – speriamo di dare un’ulteriore spinta alla campagna vaccinale che l’arrivo dell’estate rende più complicata, fornendo anche un servizio di prossimità e cercando di accogliere le istanze che provengono dal territorio. Vaccinarsi è un gesto importante ed un segno di rispetto verso gli altri, invitiamo i cittadini a contribuire con un semplice gesto al ritorno alla normalità».

Un progetto analogo, denominato “Vaccini a chilometro zero” era stato portato avanti dall’Ufficio Covid-19 di Messina e dall’ASP utilizzando un camper per raggiungere i comuni montani con meno di mille residenti. L’iniziativa ha consentito di vaccinarsi a circa 8.000 persone.

