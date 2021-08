Vaccini: dal 9 all’11 agosto corsie dedicate negli hub di Messina e provincia a commercianti e a imprenditori

L’ufficio del Commissario Covid 19 di Messina ha organizzato un’iniziativa che durerà tre giorni, per incentivare la campagna vaccinale nel settore del Commercio e dell’impresa a partire da domani lunedì 9, fino a mercoledì 11 Agosto. Durante i tre giorni, negli hub vaccinali di Messina e in quelli del resto della provincia, i commercianti e gli imprenditori potranno vaccinarsi avendo un percorso loro dedicato.

«E’ un iniziativa – spiega il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze – pensata per venire incontro alle esigenze dei commercianti, molto esposti al contagio avendo continui contatti con centinaia di persone ogni giorno. Per questo motivo abbiamo subito accolto la richiesta di Confcommercio di Messina e vogliamo dare impulso alla campagna vaccinale agevolando la ripresa economica in sicurezza in un settore già fortemente penalizzato in questi mesi di pandemia».

Soddisfatto il direttore di Confcommercio Messina, Gianluca Speranza, che ha aggiunto: «Si tratta di un momento delicatissimo. L’entrata in vigore del green pass da un lato, e la crescita dei contagi dall’altro, impongono un’accelerazione della campagna vaccinale e il perseguimento nel più breve tempo possibile della cosiddetta immunità di gregge. Oggi più che mai è fondamentale spingere sul vaccino come elemento determinante per la ripresa economica e sociale. Non possiamo permetterci di correre il rischio di nuove chiusure che avrebbero un impatto devastante sul nostro settore produttivo già fortemente provato da oltre un anno di restrizioni. Puntare sull’estensione della campagna vaccinale oggi significa per Confcommercio essenzialmente rendere un servizio agli associati e contribuire fattivamente a ristabilire condizioni favorevoli allo svolgimento e allo sviluppo dell’attività di impresa. Ringraziamo il commissario Firenze e tutta la struttura commissariale per la sensibilità dimostrata e per la celerità delle risposte fornite al mondo imprenditoriale dell’intera provincia».

(12)