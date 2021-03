Vaccini covid Sicilia: in arrivo altre 100mila dosi di AstraZeneca

Sono in arrivo in Sicilia altre 100mila dosi di vaccini anti-covid AstraZeneca: a comunicarlo è la Regione, che fa il punto sull’andamento delle somministrazioni sull’Isola e sottolinea: «Si profila un’accelerazione sul fronte delle somministrazioni con questo tipo di vaccino».

Ad oggi i prenotati – tramite le piattaforme gestite da Poste Italiane – per sottoporsi al vaccino contro il coronavirus sono circa 235mila, per la maggioranza over 80. Proseguono intanto i lavori per l’allestimento degli hub vaccinali a Siracusa, Agrigento, Ragusa, Trapani e, ovviamente, all’ex Fiera di Messina.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state superate le 365mila inoculazioni in tutta la Sicilia (15mila nella giornata di ieri, martedì 2 marzo): con il “Moderna” sono state effettuate 12.155 iniezioni, 44,840 con “AstraZeneca”, 308.102 con “Pfizer/Biontech”. Il target più numeroso di prenotati, come si anticipava, è quello della popolazione dagli 80 anni in su (165.444), mentre sono poco meno di 70mila i registrati tra coloro che prestano servizio nelle scuole dell’Isola, tra insegnanti e personale non docente.

In tutta la Sicilia, inoltre, sono aperti i cantieri per la creazione degli hub vaccinali. Nella città dello Stretto sabato 6 marzo sarà pronto il primo padiglione allestito all’interno dell’ex Fiera di Messina, dove nei prossimi giorni saranno collocati i 44 “moduli” box che materialmente ospiteranno le vaccinazioni, comprensivi di linea internet per poter inserire tutti i dati in rete in tempo reale. Per il secondo padiglione, il 7b, ci vorrà ancora un po’ di tempo.

